İşte jet motorlu Anka-3

Savunma sanayiinde iddialı projeler arka arkaya açıklanıyor. Baykar'ın insansız savaş uçağı Kızılelma'nın 14 Aralık'ta ilk uçuşunu yapmasından hemen sonra TUSAŞ mühendislerinden de bir müjde geldi. Kuyruksuz olduğu için radarda tespiti zor, elektronik harpte Türkiye'nin önemi gücü olacak jet motorlu Anka-3 MİUS önümüzdeki aylarda havalanacak. Yeni Şafak, Anka-3'ün çok konuşulacak, etkileyici görsellerine ulaştı.

YENİ BİR MİLAT OLACAK

Anka-3'ten ilk önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 bütçe görüşmelerinde söz etmişti. 2023 yılının savunma sanayiinde yeni bir milat olacağını belirten Oktay, "TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. ANKA-3 MİUS insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK DAHA HIZLI

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere Anka-3 jet motorlu olduğu için TUSAŞ'ın daha önce ürettiği Anka ve Aksungur'dan (Anka-2) çok daha hızlı olacak. Daha fazla mühimmat (faydalı yük) taşıyabilecek ve tasarımı kuyruksuz olduğu için radarda daha iz bırakacak.

ELEKTRONİK HARP YAPACAK

Yeni nesil insansız hava aracı ve sistemiyle hedeflenen keşif, gözetleme yapması ve istihbarat toplaması, havadan karaya kullanılan birçok farklı mühimmat ile taarruz yapması ve hava-hava mühimmatları ile de düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA'larını avlaması. Anka-3 düşman radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirirken elektronik harp yapabilecek.

Fazlı Şahan