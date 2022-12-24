Meclis Başkanı diplomasisi: PKK önergesi dostluğu geçemedi

Sahada askeri harekatlarla kazınan terör örgütü PKK/PYD'nin Avusturya lobisine de diplomatik darbe vuruldu. Türkiye'nin meşru müdafaa kapsamında uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonları karalama girişimi, bu kez Avusturya Parlamentosu'ndan döndü. Avusturya'da ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını kınayan bir önergeyi parlamentoya sundu. Önergeye iktidarı oluşturan Yeşiller Partisi Milletvekili Ewa Ernst-Dziedzic de imza verdi. Ancak önerge meclisten geçmedi. Çark eden Dziedzic de imza attığı önergeye ret oyu vermek zorunda kaldı.

RÜZGAR BÖYLE TERSİNE DÖNDÜ

Avusturya Meclisi'ndeki benzer görüşmelerde bugüne kadar Türkiye aleyhtarı tavır hakimdi. Ortaya çıkan tavır değişikliğinde, son dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile yakın ilişkisi ve iki ülke arasında sıklaşan temasların etkili olduğu belirtiliyor. Şentop ve beraberindeki heyet, Sobotka'nın daveti üzerine 28 Kasım'da Viyana'ya 2 günlük resmi ziyarette bulunmuştu. Avusturya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşen Şentop, Suriye'deki operasyonları soran milletvekillerine Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatmış, hiçbir ülkenin benzer tehditlere karşılıksız kalmayacağı mesajını vermişti.

Uğur Duyan