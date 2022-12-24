Mircea Lucescu Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'yi eleyen fakat UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimizle aynı gruba düşen ve her iki maçı da kaybeden Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi neden reddetti?

Daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını belirten Lucescu, bu teklifi kabul etmediğini söyledi. 77 yaşındaki tecrübeli hoca, "Onlara ihanet edemezdim. Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi, ama ben 'Hayır' dedim. Savaşa rağmen benim yerim artık burası" ifadelerini kullandı.