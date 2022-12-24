Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör aradı. 24 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre;
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar,
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu,
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul,
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız