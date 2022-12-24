'Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 21 terörist var'
Soylu: "(Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı) Bu bölgede 21 ila 24 terörist olduğunu biliyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 09:00, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 09:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.
Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.
Soylu: "(Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı) Bu bölgede 21 ila 24 terörist olduğunu biliyoruz"Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız