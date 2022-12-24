Almanya'daki Türk toplumu cenazesi yakılan Sargın konusunda açıklama bekliyor

Seçim tarihi netleşiyor! Masada 3 alternatif var
Seçim tarihi netleşiyor! Masada 3 alternatif var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Hablemitoğlu'na MiT'i kim teklif etti?
Hablemitoğlu'na MiT'i kim teklif etti?
24 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Bakan Bilgin: Memura enflasyonun üzerinde zam yapacağız
Bakan Bilgin: Memura enflasyonun üzerinde zam yapacağız
Yargıtay Başkanı'ndan hakim ve savcılara 'toplumdan kopuk yaşamayın' uyarısı
Yargıtay Başkanı'ndan hakim ve savcılara 'toplumdan kopuk yaşamayın' uyarısı
Bakan Soylu'dan belediyelerdeki terör soruşturmaları açıklaması
Bakan Soylu'dan belediyelerdeki terör soruşturmaları açıklaması
Fuat Oktay EYT için tarih verdi: Yıl bitmeden 1-2 hafta içinde
Fuat Oktay EYT için tarih verdi: Yıl bitmeden 1-2 hafta içinde
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
Asgari ücret hem TL hem dolar bazında arttı
Asgari ücret hem TL hem dolar bazında arttı
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
Kar ve soğuk hava geliyor
Kar ve soğuk hava geliyor
Altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Ana sayfaHaberler Dünya

Almanya'daki Türk toplumu cenazesi yakılan Sargın konusunda açıklama bekliyor

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Abdulkadir Sargın'ın (71) cenazesinin yanlışlıkla yakılması konusunda yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 09:10, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 09:39
Yazdır
Almanya'daki Türk toplumu cenazesi yakılan Sargın konusunda açıklama bekliyor

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmetli Sargın'ın durumunu öğrendikten sonra ailenin Başkonsolosluğa ve Dışişleri Bakanlığına ulaştığını anlattı.

Hemen en üst düzeyde eyalet makamlarıyla temasa geçtiklerini belirten Kaya, "Kendilerine konunun takipçisi olduğumuzu, Dışişleri Bakanlığımızın da en üst düzeyde konuyu takip ettiğini ve açıklama getirmelerini beklediğimizi ilettik." dedi.

Kaya, bu tür bir olayın gerçekleşmesinin çok vahim olduğunu dile getirerek, İslamiyet'te cenazenin yakılarak defnedilmesinin mümkün olmadığını ve bunun Türk toplumunda endişelere yol açtığını ifade etti.

Vatandaşların kendilerine endişelerini anlattıklarını belirten Kaya, şunları aktardı:

"Her yeni bir vaka bu endişeleri pekiştiriyor. Vatandaşlarımızın bu tür yanlış olayların, karışıklıkların bir daha meydana gelmeyeceği konusunda emin olmaya ihtiyaçları var. Bu bir korkuya yol açıyor. Bu korkuların giderilmesi için de ilgili kurumlarda, hastanelerde, cenaze evlerinde personelin gerekli hassasiyeti taşıyor ve gerekli bilgilere sahip olması gerekiyor. Bu konuda da üst düzey yönlendirme gerekiyor. Ancak bu şekilde bu elim vakalar önlenebilir."

Türk toplumunun endişelerinin giderilmesi için öncelikle bu olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Neden olmuş, nerede eksiklik olmuş, ne atlanmış, gerekli takibatın yapılması bundan sonra da bu olayların engellenmesi için gerekli bilgilerin ve hassasiyetin taşınması kurumlarda ve personel nezdinde bunun sağlanması gerekiyor. Biz Başkonsolosluk olarak Bakanlığımızın riyasetinde bunu takip etmeye devam edeceğiz. Alman makamlarıyla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz. Ailenin hukuki süreci başlatmak istediğini öğrendik. Başkonsolosluk ve Dışişleri Bakanlığımız gerekli desteği verecek."

- Türk toplumundan tepkiler

Hannover'de yaşayan iş insanı Serdar Demirbay, olayı duyduklarında büyük bir endişeye kapıldıklarını ifade ederek, "Acaba bir daha yine böyle elim vakalar olur mu açıkçası bundan da endişeleniyoruz. Gerek iş insanlarımız gerek STK'ler olarak konuyu takip ediyoruz." diye konuştu.

Cenazenin kontrol edilmeden aileye verilmesinin birçok soru işareti oluşturduğunu anlatan Demirbay, bunların ortadan kaldırılması için gerekli makamlardan açıklama beklediklerini söyledi.

Elim hadisenin Türk toplumunda adeta bir infiale yol açtığına dikkati çeken Demirbay, "Aile iki kez kahroldu. Burada kendimizden korkar olduk. Burada vefat olayı olduğunda çoluk çocuğumuz gelecekte ne tür sıkıntılar yaşayacak bunlardan derin korku duyar olduk." ifadelerini kullandı.

Demirbay ayrıca Almanya'daki sağlık sisteminin kötüleştiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Doktora gidiyorsunuz saatlerce bekliyorsunuz. Çalışanımın böbreğinde taş vardı, 3 saat acil serviste kıvrandı, 3 saat sonra baktılar, bir serum verip gönderdiler. Hala acı çekiyor, ağrı kesici kullanıyor. Ameliyat yapacağız diyorlar ama ne zaman ne yapacakları henüz belli değil. Sağlık sistemi gittikçe kötüleşiyor. Biz de bu ülkenin fertleriyiz."

Aşağı Saksonya Şura Derneği Başkanı Recep Bilgen, yaptığı yazılı açıklamada, MHH Hastanesi'ndeki sorumluları, tamamen gerçeklere dayalı şekilde hatalarını kabul etmeye ve ilgili ailelerden içtenlikle özür dilemeye çağırdı.

UID Aşağı Saksonya Başkanı İlhami Oğuz, yaşanan olayın kendileri derinden üzdüğünü ve şok etkisi yarattığını söyledi.

Oğuz, "Böyle bir olay, böyle kalkınmış bir ülkede nasıl olur? Üzüntü verici. Vatandaşlarımızdan ciddi tepkiler var. Bundan sonra böyle bir şey olmaması için ilgili kurumlarla konuşup önlem alınması gerekiyor." diye konuştu.

- Bir cümlelik açıklama

Cenazelerin karıştırıldığı Adli Tıp Kurumunu da içinde barındıran MHH Hastanesinden ise konuya ilişkin sadece bir cümlelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "MHH bu karışıklıktan derin üzüntü duymakta ve yakınlarına başsağlığı dilemektedir." denildi.

MHH Hastanesinden sorumlu Eyalet Bilim Bakanı Falko Mohrs'un elim hadisenin soruşturulması talimatı verdiği ve Başkonsolos Özge Kaya ile temasa geçtiği öğrenildi.

- Olay

MHH Hastanesinde 14 Aralık'ta vefat eden Abdulkadir Sargın'ın naaşı, 5 Aralık'ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesi ile yanlışlıkla karıştırıldı.

Alman aile cenazelerinin yakılması için krematoryuma götürülmesini istedi. Ancak krematoryuma Alman kişinin naaşı yerine Abdulkadir Sargın'ın cenazesi götürüldü ve yakıldı.

Alman aile daha sonra Abdulkadir Sargın'ın bir vazo içerisindeki küllerini kendi cenazeleri zannederek törenle defnetti.

Abdulkadir Sargın'ın cenazesini almaya giden ve İslami usüllere göre defin hazırlığı yapan çocukları ise gasilhanede yıkanmak üzere bekleyen cenazenin babalarına ait olmadığını tespit etti.

Babalarının cenazesinin nerede olduğunu araştıran aile, hastane yetkililerinin cevabıyla sarsıldı.

Sargın ailesi hukuki süreç başlattı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Zelenskiy: (Rusya'nın) Niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz
Zelenskiy: (Rusya'nın) Niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz
Türk'ün cenazesi yanlışlıkla yakıldı
Türk'ün cenazesi yanlışlıkla yakıldı
3 soruda Twitter siyasi sansürleri
3 soruda Twitter siyasi sansürleri
Zelenskiy savaşın 300. gününde Beyaz Saray'da
Zelenskiy savaşın 300. gününde Beyaz Saray'da
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Elon Musk: 'İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim'
Elon Musk: 'İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim'

Bu Habere Tepkiniz

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Magazin dünyasında 2022'ye damgasını vuran anlar!

Magazin dünyasında 2022'ye damgasını vuran anlar!

2023 yılına girmeye sayılı günler kala bu yıl magazin dünyasında yıllar geçse de unutulmayacak olaylar gündem oldu.