İmamoğlu kararı siyaseti harekete geçirdi: Hakarete siyasi yasak kalkabilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararından sonra, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde siyasi yasaklara yol açan bazı suç tiplerindeki cezaların esnetilmesi tartışması yapılıyor.

AK Parti yönetimi, bir yıl ve üstü hapis cezası alanlara siyasi yasak uygulanmasına yönelik kanun hükümlerinde esneme yapılabileceğini düşünüyor. Ancak milletvekili seçilme şartlarında anayasada yer alan 'Bir yıl ve üstü kesinleşmiş hapis cezası bulunmaması' hükmü sebebiyle anayasanın da değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor. AK Parti kulislerinde anayasa değişikliği yapılmadan TCK'daki hakaret suçuna yönelik hapis cezasının kaldırılabileceği, bunun yerine adli para cezası veya tazminat hükümlerinin işletilebileceği, böylelikle hakaret suçuna verilen hapis cezası ile siyaset yasağı yaptırımının kalkabileceği planlanıyor

YÜCEL KAYAOĞLU