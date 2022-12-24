Haberleşme borç ve iadelerinde yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tüketicilerin mobil, sabit internet, kablo TV ve uydu işletmecileri nezdindeki borç ve alacaklarına ilişkin bilgi alma ve iade süreçlerini kolaylaştırmak maksadıyla mevcut düzenlemede değişikliğe gidiyor.

Edinilen bilgilere göre düzenleme ile tüzel kişi aboneler de elektronik haberleşme sektöründe işletmecilere olan borçlarını ve alacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Halihazırda gerçek kişiler, e-Devlet üzerinden elektronik haberleşme işletmecileri nezdinde borç ve alacaklarını sorgulayabiliyordu. Taslakta planlanan değişikliklerin hayata geçirilmesi halinde tüzel kişi yetkilileri de şirketleri adına sorgulama yaparak şirketlerinin borç veya alacaklarını öğrenebilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ