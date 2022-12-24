ASAL Araştırma: Asgari ücretten memnuniyet yüzde 62.4



Araştırma; 22-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-1 sistemine göre İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1306 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.



KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA MEMNUNİYET YÜZDE 70.5

Katılımcılara "Hükümetin açıkladığı 8 bin 506 TL yeni asgari ücret tutarından memnun musunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 62.4'ü "Evet" yanıtını verdi. Yüzde 26'sı ise "Hayır" dedi. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 11.6'da kaldı. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler orantısal olarak dağıtıldığında Asgari Ücretten "Memnuniyet" yüzde 70.5 , "Memnun olmayanlar" ise yüzde 29.5 olarak çıktı.



AK PARTİLİ SEÇMENİN YÜZDE 88.5'İ MEMNUN

Siyasi tercihlerine göre dağılımında ise AK Partililerin yüzde 88.5'inin, MHP'lilerin ise yüzde 82.1'inin açıklanan asgari ücret tutarından memnun olduğu saptandı. HDP'li seçmenin yüzde 54.2'si, İYİ Parti'li seçmenin yüzde 49.7'si ve CHP'li seçmenin ise yüzde 37.4'ü asgari ücret tutarından memnun olduğunu belirtti.



CHP'Lİ SEÇMENLERİN YÜZDE 53.8'İ MEMNUN DEĞİL



Seçmene göre dağılımda 'asgari ücret' tutarından memnun olmayanlara bakıldığında ilk sırada yüzde 53.8 ile CHP'li seçmen yer aldı. Onu yüzde 32.2 ile İYİ Parti'li seçmen, yüzde 29.3 ile HDP'li seçmen izledi. Diğer seçmenlerin yüzde 26.4'ü ise asgari ücret tutarından memnun olmadığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ MUHAFAZA EDİLMELİ

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Başkanı Adem Belede, asgari ücret memnuniyetine ilişkin çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 8 bin 506 TL tutarındaki net asgari ücretten genel olarak kamuoyunda bir memnuniyetin olduğunu, özellikle çalışan kesimin beklentilerini karşıladığını araştırmamızdan saptadık. Araştırmamıza katılanların hükümetten talepleri ise etiket fırsatçılığına, anormal fiyat artışlarına karşı caydırıcı tedbirlerin alınması ve asgari ücretin alım gücünün muhafaza edilmesidir. Bu ay gerçekleştirdiğimiz gündem araştırmamızda da katılımcılara, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir" diye sorduk. Katılımcıların yüzde 30.8'i gıda ürünleri fiyatlarındaki artıştan, yüzde 16.6'sı doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artıştan, yüzde 14.3'ü ev ve kira fiyatları artışlarından ve yüzde 13.3'ü ise enflasyonun yüksekliğinden rahatsız olduğu bulgusuna ulaştık."