ORC Araştırma'nın yapmış olduğu son seçim anketi...İşte oy oranları
Bu pazar genel seçim olsa nasıl bir tablo ortaya çıkacak? 2018 seçimlerini en iyi bilen şirketi ORC Araştırma yapmış olduğu anket ile bu soruya cevap aradı ve sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 13:56, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 14:06
ORC Araştırma Şirketinin yapmış olduğu anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
ORC Araştırma Şirketi'nin paylaşımı:
2022 SONU" Siyasi Eğilimler Araştırması "BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA" (AK PARTİ+MHP) .Cumhur İttifakı %38,3 (CHP+İYİ PARTİ) .Millet İttifakı %41,7 Araştırma 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 4220 kişi ile yüzyüze yapılmıştır.
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"2022 SONU"ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 24, 2022
Siyasi Eğilimler Araştırması
"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA"
(AK PARTİ+MHP)
.Cumhur İttifakı %38,3
(CHP+İYİ PARTİ)
.Millet İttifakı %41,7
Araştırma 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 4220 kişi ile yüzyüze yapılmıştır. pic.twitter.com/F9QKLNxhLD