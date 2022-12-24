Namus meselesinden iki kızını öldüren baba polise teslim oldu
Konya'da iki kızını bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek polise teslim olan baba gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 14:57, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 14:59
Yusuf E, emniyete giderek Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E'yi (12) öldürdüğünü belirtti.
Zanlının verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
Gözaltına alınan Yusuf E'nin emniyette, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını ve cinnet getirdiğini belirterek, hiçbir şey hatırlamadığını, kendine geldiğinde iki kızının cansız bedenini gördüğünü ifade ettiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız