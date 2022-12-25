Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi

Türkiye'de 1990'larda yüksek enflasyonun ardındaki ana neden olarak gösterilen beklenti enflasyonu, pandemi sonrası süreçte tüm dünya ile birlikte yeniden baş gösterdi. Türkiye yüksek enflasyonla mücadele stratejisi kapsamında soruna ilişkin acil eylem planlarını devreye soktu. Yüksek fiyatlamanın önünü kesecek uygulamaların sonuç vermeye başladı. Ekonomi yönetimi; fiyatlarının sürekli artacağı endişesine bağlı olarak; mal depolama ve piyasadaki ürünlerin olağan değerinin üzerinde fiyatlanması anlamına gelen ve 1990'lı yılların kabusu olarak nitelendirilen 'Beklenti enflasyonu' ile mücadelede kararlı.

OLUMSUZ ALGI KIRILIYOR

Hükümetin Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurunu dizginlemesini bağlı olarak enflasyon patikasında başlayan düşün devamının geleceğini kaydeden ekonomi kurmayları, piyasadaki olumlu seyrin öncü göstergelere de yansımaya başladığına dikkat çekiyor. Konuştuğumuz birçok isim şu ortak değerlendirmede bulunuyor: "Şu an için önümüzdeki tek engel olarak gördüğümüz konu beklenti enflasyonudur. Piyasada oluşan algıyı kırdık. Yani ürünlerin fiyatının durduk yere artacağından kaynaklanan endişeyle şekillenen algıyı aştık. Enflasyonist ortamın büyük ölçüde pandemi sonrası süreçten kaynaklandığını farkına varan piyasaların ileriye dönük beklentilerini ölçüyoruz. Elimizdeki verilerde beklenti enflasyonuna neden olgunun kırıldığını gösteriyor."

KURDAKİ İSTİKRAR FİYATLARI DENGELEYECEK

Ekonomi yönetimin beklenti enflasyonuyla mücadele için yürüttüğü eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Beklenti enflasyonun aşılması için yürütülen çalışmaların önemli iki unsuru olarak düşük faiz politikası ve kurda sağlanan istikrar olarak öne çıkıyor. Ekonomi kurmayları, üretici fiyatlarındaki düşe bağlı olarak piyasada fiyat artışı beklentisinin de kırılmaya başladığını, zamanla fiyatlamada sağlanan dengenin olumlu sonuçlarının alınacağını söylüyor.

ENFLASYONU 30'LARA DÜŞÜRME HEDEFİ

Yeni yılla birlikte enflasyonda baz etkisine bağlı olarak ciddi düşüş olması bekleniyor. Öncü göstergelerde bunun destekler nitelikte. Kaynaklar, üretici enflasyonunda yaşanan düşüşün tüketici fiyat endeksinde yansımaya başladığını ifade ederken, beklenti enflasyonunda da gerilemenin süreceğini aktardı. Yaz aylarında enflasyonun yüzde 30'lar seviyesine kadar gerilemesi için sıkı çalışmalar yürütülecek.

Göstergelerde olumlu seyir



Döviz kurlarında dengenin sağlaması ve faizlerin tek haneye düşürülmesi, temel göstergelerin başında gelen enflasyonda düşüş sağladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kasım ayında 22 puanlık düşüşle yüzde 157,9'tan yüzde 136,02'ye geriledi. Buna bağlı olarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de geçen ay gerilemeye başladı ve yüzde 85,51'den yüzde 84,39'a düştü. Öte yandan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ise ağustos ayında yüzde 118,94'teyken, Kasım ayında yüzde 83,66'ya geriledi.

Uğur Duyan