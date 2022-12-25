Bağdat Caddesi'nde hız yapan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını park edip yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf A'ya süratli şekilde gelen bir araç çarptı. Yusuf A, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulurken, sürücü kaçtı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Yusuf A'ya müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için caddede güvenlik önlemi aldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Yusuf A'nın cenazesi, Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün arabası olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

- Kaza anı güvenlik kamarasınca kaydedildi

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, süratli bir şekilde gelen aracın Yusuf A'ya çarptığı ve durmadan yoluna devam ettiği görülüyor.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.