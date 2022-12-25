Meteorolojiden 6 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.