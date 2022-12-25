AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
AK Parti yönetimi, 2023 seçimleri için tüm teşkilatları teyakkuza geçirdi. Parti kurmayları tarafından teşkilatlara "Seçim sürecinde bize verilen görevi en iyi şekilde yapmalıyız. Yük olan değil yük alan olmalıyız" uyarısında bulundu.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 07:47, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 07:49
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ak Parti yönetimi teşkilatları uyardı: Seçmenin bize emaneti olan oya her aşamada sahip çıkacağız.
Oy verme günündeki süreçler için tatbikat benzeri çalışma yapılacak.
Her hane tekrar tekrar ziyaret edilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız