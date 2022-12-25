Cebe girmeden sınırın altında!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı 2023 yılı asgari ücret rakamı 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Birleşik Kamu-İş tarafından yapılan araştırmaya göre ise daha çalışanların cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı. Birleşik-Kamu-İş'e bağlı Kamu-Ar tarafından yapılan araştırmaya göre, Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Aralık ayında 9 bin 59 liraya kadar çıkarırken, yoksulluk sınırı da 26 bin 124 lirayı buldu.

BİR YILDA AÇLIK SINIRI 4 BİN 493, YOKSULLUK SINIRI İSE 12 BİN 612 LİRA ARTTI



Yapılan araştırmaya göre açlık sınırı Aralık ayında bir önceki aya göre 402 lira artarken, son bir yılda ise 4 bin 493 lira arttı. Yoksulluk sınırı önceki aya göre da 702 lira artarken yıllık bazda ise toplam 12 bin 612 lira arttı. Böylece açlık sınırı 9 bin 59 liraya kadar çıkarırken, yoksulluk sınırı da 26 bin 124 liraya ulaştı.

ULAŞTIRMA HARCAMALARI 4 BİN 821 LİRAYA ULAŞTI



Yoksulluk sınırını belirlemek için yapılan araştırmalarda ise Aralık ayında dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 24 liraya inerken, barınma harcamaları 3 bin 890 liraya, ev eşyası harcamaları 2 bin 333 liraya, sağlık harcamaları 676 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları 4 bin 821 liraya çıkarken, haberleşme harcamaları 722 lira, eğlence ve kültür harcamaları 605 lira, eğitim harcamaları 379 lira, tatil-otel harcamaları bin 552 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 61 lira oldu.

TÜRKİYE'DEKİ HANELERİN YÜZDE 23'ÜNDE TEK KİŞİ ÇALIŞIYOR



Araştırmada, belirlenen asgari ücret daha ceplere girmeden açlık sınırının 559 lira yoksulluk sınırının ise 17 bin 624 lira altında kalırken, aynı evden 2 kişi çalışırken bile evler yoksulluk sınırının altında kaldığına dikkat çekilirken TÜİK verilerine göre Türkiye'de ki hanelerin yüzde 23,7'sinde tek kişi çalıştığı hatırlatıldı.

BU AY ZAM ŞAMPİYONU ET-BALIK-YUMURTA



Yapılan araştırmada Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlar baz alınırken, et-balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 212 lira, 2022 yılının tamamında ise 906 lira artarak bin 901 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 4 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 84 liralık artışla 228 lira oldu. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama Aralık ayında bir önceki aya göre 55 lira artarak 2 bin 455 liraya yükseldi. Meyve için harcanması gereken para ise Aralık ayında 36 lira artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 312 lira artarak 656 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 45 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 735 lira artarak bin 157 lira oldu. Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama Aralık'ta 52 lira artarak 935 liraya çıkarken, son bir yılda ise 487 lira arttı.

Mehmet Fahri Özkan