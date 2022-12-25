Karadeniz'de balık bolluğu: İşte tezgahlardaki fiyatlar
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor. Balıkçıların ağlarına takılan çeşit çeşit balıklar tezgahları süslüyor. Peki hangi balık kaç liradan satılıyor?
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 09:42, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 09:44
Önce palamut, ardından hamsi bolluğu yaşandı.
Karadeniz'de tezgahlar balıkla dolup taştı.
Samsun'da deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte tezgahları süslemeye devam eden hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor.
Tüketiciler hem uygun fiyatı hem de lezzeti nedeniyle en çok hamsiyi tercih ediyor.
Balık fiyatları
Tezgahlarda hamsinin yanı sıra barbun, mezgit gibi balıklar da alıcı buluyor.
Balıkçılar mezgiti 25 lira, barbunu 30 lira, istavriti ise 50 liradan satışa sunuyor.
Balıkçılar bereketli av sezonundan, vatandaşsa ucuza balık tüketiyor olmaktan oldukça memnun.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız