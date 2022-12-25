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20. Milli Eğitim Şürası kararlarından 81'i uygulamaya geçti

MEB, öğrencilerin ücretsiz öğle yemeği yemesi ve okul terklerinin azaltılması gibi önerilerin de yer aldığı çalışmalara devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 10:30, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 10:34
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20. Milli Eğitim Şürası kararlarından 81'i uygulamaya geçti

Milli Eğitim Bakanlığınca 3 Aralık 2021'de toplanan 20. Milli Eğitim Şürası'nın ardından geçen bir yılda alınan kararlardan 81'i uygulamaya geçirilirken, öğrencilerin ücretsiz öğle yemeği yemesi ve okul terklerinin azaltılması gibi önerilerin de yer aldığı tavsiye kararlarına ilişkin çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlığın, "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" temalarının ele alındığı Şüra'da, büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye kararı alındığını anımsattı.

Şüraya ilişkin mart ayında yayımlanan ilk izlenim raporunda, Bakanlığın attığı adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayının 62'ye, eylül ayında ise 68'e çıktığını bugün gelinen noktada ise bu sayının 81'e yükseldiğini bildiren Özer, aradan geçen 1 yılda Bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğini ifade etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılması, okullara bütçe gönderilmesi, 5 yaşta okullaşma oranının artırılması, öğrencilere ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da ücretsiz verilmesi gibi birçok kararın hayata geçirildiğinin altını çizen Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tavsiye kararlarının uygulanabilirliğini de göz önüne alarak yaptığımız çalışmalarla, çocuklarımızın üstün yararı gözeterek somut adımlar atıyoruz. Şüranın ardından geçen bir yılda alınan kararlardan 81'i uygulamaya geçirildik. Bunun yanı sıra 13 tavsiye kararına ilişkin de çeşitli adımlar attık. Bunlardan biri de 'Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması' yönündeki tavsiye kararına ilişkin de çalışmalarımızı hızlandırdık. Biliyorsunuz 1980'li yıllardan beri uygulanan taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen ücretsiz yemek hizmetinin son 20 yılda kapsamı her geçen gün genişletildi. Biz de bu eğitim öğretim yılının başından bu yana Şüra kararı çerçevesinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin çalışmalarımıza hız verdik. Halihazırda eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, önce 1.8 milyona çıkardık. Şimdi de bu sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha atmış olacağız. Bunun yanı sıra Şüradaki 'tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin devamsızlık ve okul terklerine ilişkin ayrıştırılmış verilere dayalı, kapsamlı bir izleme çalışması yapılmalıdır.' tavsiye kararına yönelik de son 6 aydır çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede uygulamaya aldığımız Erken Uyarı Sistemi ile çocuklarımızın okul terklerini azaltmayı hedefliyoruz."

Şüra kararlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydeden Özer, "Dezavantajlı koşullarda bulunan çocukların eğitim sistemine katılımının sağlanması için yerel düzeyde kamu, kurum ve kuruluşlar ile ilgili sivil toplum kuruluşları arasında etkili iş birliklerin oluşturulacağı bir takip ve destek sistemi geliştirilmesi", "Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin meslek edinimine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler zenginleştirilmesi", "Mesleki eğitim kurumlarının ulusal ve uluslararası rekabet gücünü desteklemek için mesleki eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılımları teşvik edilmesi", "Erişilebilirliği sağlamak amacıyla eğitim kurumları evrensel tasarım ilkelerine uygun hale getirilmesi", "Mesleki eğitimde bin okul, temel eğitimde 10 bin okul projesiyle okul ortamlarının iyileştirilmesi" gibi 13 karara ilişkin de çeşitli adımlar atıldığının altını çizdi.

Dün Resmi Gazete'de okul kantinlerinde kira artışının yüzde 25'e sabitlenmesine ilişkin kararın da yayımlandığını anımsatan Özer, bu sayede öğrenci ve öğretmenlerin daha uygun fiyata hizmetlerden faydalanmasının sağlanacağını belirtti.

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