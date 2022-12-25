TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 denetçi, 29 uzman sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Adaylar, 28 Aralık 2022-6 Ocak 2023 tarihlerinde http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden başvurularını yapabilecekler. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.