TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 34 personel istihdam edilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 10:50, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 11:01
Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 denetçi, 29 uzman sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.
Adaylar, 28 Aralık 2022-6 Ocak 2023 tarihlerinde http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden başvurularını yapabilecekler. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız