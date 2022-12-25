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Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı

Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarındaki artış, markaların yönünü Türkiye'ye çevirmesini sağlarken, Tesla da Türkiye'deki merkezi için iş ilanları yayınladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 11:29, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 11:31
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Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 2,4 düşüşle 505 bin 886 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 3,4 artarak 162 bin 177 adet oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dizel motorlu otomobil satışlarındaki gerilemenin sürdüğü görüldü. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

- Elektrikli otomobil satışları yüzde 157,3 arttı

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın 11 ayında benzinli otomobiller 353 bin 529 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 87 bin 45 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 51 bin 504 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 7 bin 594 adet ve elektrikli otomobil satışları da 6 bin 214 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Kasım 2021'de 342 bin 245 benzinli, 104 bin 218 dizel, 45 bin 190 hibrit, 24 bin 226 oto gazlı ve 2 bin 415 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

Böylece söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 157,3 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 14 artış gösterdi.

- Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı

Türkiye'deki elektrikli mobilitenin gelişimi birçok markanın dikkatini çekti.

Dünya genelinde en çok bilinen elektrikli otomobil markası olan Tesla da Türkiye'ye açılıyor. Türkiye atağını kurduğu süper hızlı şarj istasyonlarıyla başlatan Tesla, şimdi de Türkiye merkezi için eleman alım ilanı verdi. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, ilk servis merkezi İstanbul Beşiktaş'ta açılacak.

Buradaki merkeze "mobil servis teknisyenleri, otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla danışmanı ve supercharger (süper şarj) iş geliştirme lideri" pozisyonlarında personel aranıyor.

Konuya yakın kaynaklar, İstanbul'daki servise ilişkin resmi duyurunun 2023 yılının başlarında yapılacağını belirtiyor.

- Yeni elektrikli modeller gelmeye devam ediyor

Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında da satışa sundu. Mercedes, BMW ve Audi gibi Alman otomotiv markalarının Türkiye pazarında birçok elektrikli modeli bulunuyor. Bunların yanı sıra PSA Grubu da Mokka, Corsa ve 308'in elektrikli verrsiyonlarını Türkiye'de satışa çıkardı. Hyundai ise Kona ile başlayan elektrikli yolculuğuna, büyük beğeni toplayan IONIQ 5 modeliyle devam etti.

Ayrıca, Çinli firmalar da Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor. Skywell markasının yanı sıra Türkiye'ye geri dönen Chery'nin de elektrikli modellerinin Türkiye yollarında olması bekleniyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi, "Yılın Elektrikli Otomobili" oylamasını da beraberinde getirdi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen oylamada, BMW i4, Kia EV6, Mercedes-Benz EQE, Skywell ET5, Subaru Solterra, Tesla Model 3 ve Volvo XC40 Recharge finale kalırken, Skywell ET5 yılın en iyi elektrikli otomobili seçilmişti.

Diğer yandan, elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da giderek artıyor. Toyota Yaris Cross Hybrid ve Corolla Cross Hybrid yılın öne çıkan hibrit modelleri olurken, diğer markalar da benzer şekilde hibrit modelleri getirmeye devam etti.

Veriler ve gelişmeler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da az olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.

"Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, Togg'un Mart 2023'te pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.

2021 ve 2022'nin ocak-kasım dönemlerinde motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle:

MOTOR TİPİ. Ocak-Kasım 2021Adet PayOcak-Kasım 2022Adet PayDeğişim
Benzin342.24566,0%353.52969,9%3,3%
Dizel104.21820,1%87.04517,2%-16,5%
Oto gaz24.2264,7%7.5941,5%-68,7%
Hibrit45.1908,7%51.50410,2%14,0%
Elektrik2.4150,5%6.2141,2%157,3%
Toplam518.294100,00%505.886100,00%-2,4%
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