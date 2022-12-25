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ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilen gelecek yıla ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2022'de son bulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 12:14, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 12:25
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ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek

2001'de devreye alınan ÇKS, üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileriyle bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı bir uygulama.

ÇKS iş ve işlemleri Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülüyor.

Yönetmelikte 23 Eylül 2022'de değişiklik yapıldı. Değişiklikle bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme ile çiftçilerin başvuru süreç ve şartlarının kolaylaştırılması amaçlandı. Bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS başvuruları alınmaya başlandı ve çiftçilere çok büyük kolaylık sağlandı. Dijitalleşmeyle çiftçilerin ortalama 2 günde yaptığı ÇKS başvurusu 2 dakikada yapılabilir duruma geldi.

ÇKS e-Devlet başvuruları 1 Ekim 2022 tarihinde devreye alındı. Ayrıca çiftçiler, ÇKS belgelerini de e-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Bu çerçevede çiftçiler tarafından e-Devlet üzerinden yaklaşık 2,3 milyon ÇKS belgesi alındı.

2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacak. Çiftçiler 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden ve il/ilçe müdürlüklerine giderek yapabiliyor. Çiftçilerin, tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2022'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ayrıca 31 Aralık 2022'ye kadar ÇKS başvurusu yapan çiftçiler, başvurularındaki ürün beyanlarında değişiklik yapmak istediklerinde, bu işlemi 2023 yılı şubat ayı içerisinde e-Devlet ve il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapabilecekler.

- "Tarım Cepte uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ÇKS'ye girişlerin e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmasının sisteme olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

Çiftçi bir aileden geldiği için çiftçileri çok iyi anladığını dile getiren Kirişci, "Çiftçilerimiz ÇKS ile ilgili işlemleri daha önce ziraat odalarına, iki muhtar azasına ve oradan da il, ilçe müdürlüklerimize bizzat ziyaretlerde bulunarak yapabiliyorlardı ama 1 Ekim itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 5 yeni uygulamayı e-Devlet üzerinden yapılabilir hale getirdik. Artık ÇKS işlemleri 2 dakikada, cep telefonu, tablet ya da masa üstü bilgisayar üzerinden yapılabiliyor." dedi.

Uygulamayla hem çiftçinin hem de Bakanlık personelinin zamanını daha verimli kullanabilir hale geldiğine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme denildiğinde aklımıza doğal olarak teknoloji geliyor. Aynı zamanda elinizde sağlıklı veri setlerinin oluşması anlamı da taşıyor. Zaman da kıymetli. Dijitalleşme ile üreticimize senin zamanın kıymetli, bizim zamanımız kıymetli, ülkenin kaynakları dikkatli kullanılmalı diyerek bu uygulamayı hayata geçirdik. Bu belgeleri almak için o klasik yöntemi düşünsek, bütün risklerden kurtuluyor. Bu dijitalleşme adına daha bir başlangıç. Bu yılın sonunda Tarım Cepte uygulamasını da hayata geçirmek istiyoruz."

- ÇKS başvuruları nasıl yapılıyor?

ÇKS başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi için kimlik bilgileri ve şifresiyle sisteme giriş yapan çiftçi, e-Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına "ÇKS" yazıp, daha sonra "ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu" hizmetini seçecek.

"Yeni Başvuru" tercihini seçen başvuru sahibi, aydınlatma metnini okuduktan sonra sayfanın altındaki "Onaylıyorum" kutusunu işaretleyecek.

"Devam Et" butonuna tıklanmasıyla çiftçinin ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgileri görüntülenecek. Çiftçi, iletişim bilgilerini bu sayfadan kontrol edecek ve gerekirse bilgilerini güncelleyecek. Kayıtlı arazilerini görüntüleyen çiftçi, ürün bilgilerini "Ürün Bilgisi Değiştir" butonunu kullanarak yenileyebilecek.

Son ekranda başvuruya ait tüm bilgilerini görüntüleyen çiftçi, "İlk Destek Ödemesi"nden mahsup edilecek başvuru ücretini görüntüleyerek onaylayacak ve böylece başvurusu tamamlanmış olacak.

"Başvuru Listesi" butonu tıklanarak görüntülenen tamamlanmış başvurular, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince değerlendirilecek.

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