'Dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'da, jandarmanın "dur* ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 12:25, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 12:27
Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
Motosikletteki 2 kişi, "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.
Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı.
Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız