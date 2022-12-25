Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öz Finans-İş'in yaklaşık 45 bin üyesiyle iş kolunun bu alanda lideri konumunda bulunduğunu belirtti.

Sendikalarının Ziraat, Ziraat Katılım ve Halkbank bankalarında örgütlü olduğunu anımsatan Eroğlu, bu bankalardaki çalışanların hak ve menfaatlerini koruyup, geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

- "Bankacılık sisteminin sağlıklı işlemesi için görevdeydik"

Kamu bankası çalışanlarının Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerde özveriyle hizmet verdiğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu özveriyi en net şekilde Kovid-19 salgını sürecinde yaşadık. Özel bankaların 10.00-14.00 saatlerinde mesai yaptığı dönemde bile kamu bankası çalışanları 08.00-18.00 mesaisine devam etti. Salgının tüm olumsuzluklarına rağmen bankacılık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi için görevimizin başında olduk. O dönem hükümetimiz tarafından açıklanan ekonomik paketlerin aracısı olduk ve hak sahiplerinin krediye ulaşması için canla başla çalıştık. Yine o süreçte, tüketicilerin tarım destek paketleri, KOBİ kredi paketleri ve Kredi Garanti Fonu (KGF) garantili kredi paketlerine erişmesi ve başvuru dosyalarının zamanında yetişmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalıştık."

- "Banka çalışanları çalıştıkları bankaların müşterisi durumunda"

Kamu bankası çalışanlarının, salgın ve sonrası süreçlerdeki özverili çalışmalarının ekonomik yönden karşılık bulmasını istediklerini vurgulayan Eroğlu, bunun da yolunun maaş promosyonu olacağına işaret etti.

Eroğlu, maaş promosyonundan milyonlarca emekli ve çalışanın yararlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birçok kurum çalışanın 30 ila 40 bin lira arasında banka promosyonu aldığı bu dönemde, kamu bankası çalışanları bu haktan mahrum kalıyor. Yaklaşık 60 bin kamu bankası çalışanı, aynı zamanda çalıştıkları bankaların da maaş müşterisi durumunda. Bankalarının hem banka kartlarını hem de kredi kartlarını kullanıyor. Maaşlarına orantılı olarak Kredili Mevduat Hesabı (KMH) hesabı tanımlı olduğu ve kredi kartı kullandığı için her ay sonu hem KMH hem de kredi kartı ödemeleri yapıyor. Bankadan kullandıkları KMH ve kredi kartı faizini de herkes gibi ödüyor. Böyle de bir tablo söz konusuyken, milyonlarca emekli ve çalışanın maaş promosyonu işlemlerine imza atan banka çalışanları, maaş promosyonu imkanından yararlanamıyor. Mum artık dibine de ışık vermeli. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'den, kamu bankası çalışanlarının, çalıştıkları bankalardan maaş promosyonu alabilmesine imkan sağlayacak adımlar atılmasını talep ediyoruz."