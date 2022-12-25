Silahlı kavgada yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kağıthane'de iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında yoldan geçen 18 yaşındaki genç vurularak yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 13:46, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 14:01
Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde gece saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada taraflar birbirine ateş ederken, bu sırada yoldan geçen Ramazan A. (18) vurularak yaralandı.
Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan A, hayatını kaybetti.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız