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Pevrul Kavlak: Açıklanan asgari ücret içimize sinmedi

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, açıklanan asgari ücret rakamının içlerine sinmediğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 13:54, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 14:47
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sendikasının Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılı başından itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlendiğini, bu yıl komisyonda müzakereleri Türk-İş adına kendisinin yürüttüğünü belirtti.

Zorlu bir müzakere sürecinin sonunda geçen perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklandığını ifade eden Kavlak, şunları kaydetti:

"Hatırlayın, hem Türk-İş'te düzenlediğim basın toplantısında hem de son dönemde gerçekleştirdiğimiz şube genel kurullarında bir şey söylemiştim. Demiştim ki biz asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Olmazsa, hiç kuşkunuz olmasın o masadan kalkacağız. İşte değerli arkadaşlarım, gelinen durumda o rakam bizim içimize sinmedi. Biz de işçi sınıfına, asgari ücretlilere, umutlarını bize bağlamış, alın terini bize emanet etmiş milyonların omuzumuza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık. Emekçilerin derdine derman olmayan, onları yoksullukla buluşturan böyle bir rakamın altına imza atmadık.

O masada hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranları ile ilgili değişiklik de talep ettik. 'Bu adaletsizliği giderin, yeter artık canımıza tak etti' dedik. Bugün Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü var. Yılın başında aldığımız net ücret, vergi kesintileri nedeni ile ilerleyen aylarda giderek azalıyor. Her geçen yıl bizim ücretlerimizden eksiliyor. Eskiden ücretliler sabit gelirli olarak anılırdı. Bugün bu vergi sistemi ile artık biz azalan gelirliyiz."

- "Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız"

Kavlak, adil bir vergi sistemi, vergi oranlarında, gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenleme istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte o masada bunların mücadelesini vermeye gayret ettik. Konuyu kamuoyunun gündemine taşıdık. O da yetmedi Türk-İş olarak bu konuda düzenleme yapılmasını talep eden bir mektup kaleme aldık. Tüm siyasi parti liderlerine, TBMM'ye, Plan Bütçe Komisyonu'na, ilgili herkese gönderdik. Bu çabalarımız bununla sınırlı kalmayacak, bunu herkes bilsin. Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız, ilgili herkese gideceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar da yetmezse ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi meydanlara çağıracağız. İki gün önce, bir televizyon kanalında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada, bu konu ile ilgili olarak işçilerin lehine bir çalışma yapılacağını söyledi. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve bu konuda kendisine her türlü desteği de vereceğiz. Eskişehir'den, buradan ilan ediyorum. Yeter ki biz yılın başında ocak ayında aldığımızı aralıkta da alalım. Ücret kaybına sebep olmasın."

Emek örgütleri olarak adil bir bölüşüm, hakça bir paylaşım için var olduklarını dile getiren Kavlak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim gerçeğimiz bir yandan ülkemizin büyümesi, güçlenmesi, ilerlemesi, bacaların tütmesi, çarkların dönmesi olduğu kadar barış içinde huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye'de birlikte üretmek, birlikte kazanmak umududur. Bunun yolu da örgütlü olmaktan, sendikalı olmaktan, özgür toplu pazarlık sistemi içinde üretmekten, hakça paylaşmaktan geçmektedir."

Genel kurula CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, 1 No'lu Şube Başkanı Orhan Demir ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

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