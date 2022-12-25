9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaşa başıboş köpekler saldırdı. 9 köpeğin arasında kalan ve ceketiyle köpeklere karşı koymaya çalışan vatandaşın o anları kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 16:50, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 17:37
Suvermez köyünde yaşayan Hüsamettin Özkul'un yolda yürüdüğü sırada, çevresi sahipsiz köpeklerce sarıldı.
Çıkardığı paltosunu sallayarak kendini korumaya çalışan Özkul, dengesini kaybederek yere düştü.
Köpekler, bu sırada çevreden geçen bir vatandaşın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Bacağındaki ısırık nedeniyle hastaneye götürülen Özkul, pansumanın ardından taburcu edildi.
Sahipsiz köpeklerin saldırısı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız