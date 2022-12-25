Kılıçdaroğlu'ndan orman köylüleri için 15 vaat

Ankara'da düzenlenen "Türkiye Ormancılığı'nda 98 yıl" etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin orman köylülerine yönelik 15 vaadini açıkladı.

Yaklaşık 2 bin civarındaki orman kooperatifinin gerektiğinde sayıları artırılarak yeniden canlandırılacağını ve kooperatiflere her türlü araç gereç, makine ve kuracakları tesislere yönelik gerekli ucuz kredinin verileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, orman kooperatiflerini böylelikle ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Orman kooperatiflerinde orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri, avukatlar gibi çeşitli meslek gruplarının istihdam edileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, kooperatifin gelirinin yetmemesi durumunda bu meslek gruplarının kamu görevlisi olarak çalışacağını kaydetti.

MÜHEAHHİTLERE YÖNELİK UYGULAMA

Kılıçdaroğlu, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dikili ağaç satışı ihale yönteminin orman köyü sınırları içerisinde asla uygulanmayacağını, müteahhitlere yönelik bu uygulamaya son verileceğini belirtti.

Orman köyleri sınırlarında üretilecek ağaçların doğrudan kooperatiflere tahsis edileceğini, bu tahsisin ortalama ihale bedeli üzerinden yüzde 40'a kadar daha uygun fiyatlarla yapılandırılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılan orman ürünleri üretiminin ağaçlandırma ve ormancılık işlerine ait birim fiyatlarının en az iki katına çıkarılacağını ifade etti.

ÜCRETSİZ ODUN

Kooperatifler aracılığıyla orman köyünde bulunan her haneye odunların ücretsiz olarak sağlanacağını, bunun denetimini kooperatiflerin üstleneceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kendi köy sınırları içerisinde bulunan ormanların korunmasına yönelik takip işlemleri, yangın, kaçak kesim gibi görevlerin kooperatifler tarafından yürütüleceğini, yangın işçileri ve gerekli personelin orman köylüleri tarafından sağlanacağını aktardı.

"KIRSALDA ÇALIŞAN KADIN VE GENÇLERİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENECEK"

Kılıçdaroğlu, orman köylerinde yaşayan kadın ve gençlere eğitim verilerek, istiham edilmelerinin sağlanacağını da söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu açık ve net ifade edeyim, orman köyü olsun olmasın bütün kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin tümünün sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecektir. Hiçbir genç ve hiçbir kadın büyük kentlerin varoşlarına gidip 'acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim' arayışına girmeyecektir. Köyünde, kırsalında çalışacak, üretecek, kazanacak, onun sosyal güvenlik primi devlet tarafından ödenecek.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselme trendinde olan ekoturizm faaliyetleri, yani kırsal turizm, kooperatifler tarafından sağlanacaktır. Bu maksatla eski köy evlerinin yeniden tadilatı gerçekleştirilecek, gerektiğinde doğaya ve yörenin mimarisine uygun yeni konaklama yerleri kooperatifler aracılığıyla yapılacak."