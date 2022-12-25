Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı. Kızılcahamam ilçesinde yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 17:50, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 17:58
Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirdi.
Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız