Sokakta eski eşi tarafından silahla vurulan kadının cenazesi defnedildi

Ankara'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Pelin Ceylan, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 12 Aralık'ta eski eşi Mehmet E. (55) tarafından tabancayla vurulan ve 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Pelin Ceylan (47) için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan namazın ardından Ceylan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Hayatını kaybeten kadının komşusu Banu Lökbaş, Ceylan'ın hayat dolu birisi olduğunu belirterek, "2 yıldır komşuyduk. Her gün birbirimize gider gelirdik. Çok erken oldu, üzdü bizi. Çocuklarını çok severdi." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mehmet E, 12 Aralık'ta Hoşdere Caddesi'nde yanına gittiği eski eşi Pelin Ceylan ile tartışmıştı. Mehmet E, daha sonra 3 çocuk annesi kadını silahla 2 el ateş ederek ağır yaralamıştı. Ceylan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan Mehmet E. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti