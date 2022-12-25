Akşener: Kadına yönelik şiddet konusunda güncel veri tabanı oluşturacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Spor Salonu'nda partisince düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türk kadınlarını aşağı, aciz ve muhtaç görenlere inat, yenilmez gücünü anlatmaya ve göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'de bugün kadın değil; insanlık, vicdan, adalet ve zihniyet sorunu olduğunu savunan Akşener, herkesin kadınların özgür olduğu, korkmadığı ve kahkaha atmaktan çekinmediği Türkiye'ye alışacağını söyledi.

Akşener, iktidara geldiklerinde her türlü şiddetin önüne geçeceklerini ve şiddetle mücadeleye yönelik idari ve cezai yaptırımlar uygulayacaklarını bildirerek "Şiddet uygulayan erkeğin, oluşturacağımız terapi evlerinde terapi görmesini sağlayacağız. Evden çıkan erkek olacak, kadın değil. Böylece mağdur olanın değil, suçlu olanın düzenini bozacağız" diye konuştu.

Şeffalık ilkesiyle çalışacaklarını vurgulayan Akşener, kadına yönelik şiddet konusunda güncel veri tabanı oluşturacaklarını dile getirdi.

"Hürriyet, kadınların omuzları üzerinden yükseliyor"

Dünyanın farklı bölgelerinde kadınların yaşadığı sorunların, haksızlıkların ve adaletsizliklerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kurucu değerlerin önemini bir kez daha hatırlattığını vurgulan Akşener, şöyle devam etti:

"Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesinin yasaklanmasını ve bu insanlık dışı uygulamanın, yüce dinimiz alet edilerek meşrulaştırılmaya çalışılmasını en sert şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Çünkü İran'da Mahsa Emini isimli kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepkinin de gösterdiği üzere hürriyet, kadınların omuzları üzerinden yükseliyor, istibdat ise kadınların acılarından güçleniyor. Zulmün karşısında, kadınların yanında dimdik durmak biz iyi ve cesur kadınlar için bir medeniyet vazifesidir."

Akşener, partisinin kadınların istihdamına ilişkin hedeflerini de paylaştı.

"Abilerin, muhteremlerin rahatını bozdunuz"

Akşener, Ankara Spor Salonu'ndaki program öncesinde salon dışında toplanan vatandaşlara da hitap etti.

Bugün sadece bir kadın kurultayı gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini ancak kadınıyla erkeğiyle Türkiye'nin her yerinden İYİ Partililerin Ankara'ya geldiğini ifade eden Akşener, "Buradasınız işte. İçerisi dolu, dışarısı dolu. Bu gece kimse uyuyamayacak. Abilerin, muhteremlerin rahatını bozdunuz" diye konuştu.

Akşener, alandakilerin "Başbakan Meral" sloganları üzerine, "Elbette başbakan Meral olacak. Onunla, bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle partimiz birinci parti olacak. Önce bu ucube sistemi değiştireceğiz, sonra da İYİ Partinin Genel Başkanı Meral, başbakan olacak" dedi.

Salona girdiğinde kadınların hediye ettiği beyaz yazmayı boynuna takan Akşener, sahneye gelişinde kürsünün önündeki kadın katılımcıların üzerine çiçek yaprakları döktü.

"Cumhuriyet Kadını" belgeseli izletildi

Sahnede kadınların yer aldığı ve bir kadının zeybek oynadığı gösterinin sonunda partililer, "Kalpten kalbe bir yol vardır elbet" yazılı afişi açtı. Küçük bir kız çocuğu da içinde mektup bulunan kalp şeklindeki kutuyu Akşener'e verdi.

Buluşmada, İYİ Parti Genel Merkez Kadın Kollarının Akşener için hazırladığı video ile "Cumhuriyet Kadını" belgeseli izletildi.

"Kadın Yükselecek Türkiye Güçlenecek", "Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan", "Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet" yazılı pankartlar ve Akşener'in kadınlarla çektirdiği fotoğrafların salona asıldığı programda sanatçı Mustafa Sandal da konser verdi.

Buluşmada Akşener'e İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Gençlik Politikaları Kapı Siyasetinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hatice Kayalı da eşlik etti.