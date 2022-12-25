Galatasaray liderliğe yükseldi

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis'den geldi. İstanbulspor'un tek golünü 82. dakikada Mehmet Yeşil kaydetti.

Bu sonuçla sarı kırmızılılar, puanını 30'a çıkararak liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan İstanbulspor haftayı 8 puanla kapattı.

Galatasaray'da sarı kart gören Lucas Torreira, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Galatasaray ligin 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Galatasaray, 30 puana yükselerek, Galatasaray, Süper Lig'de 66 maç haftası ve 661 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Duhan Aksu'nun soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Ologo'nun kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

GOL 15. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Mertens'in pasıyla sağ kanatta buluşan Boey'un ortaladığı topa arka direkteki Gomis bekletmeden vurdu. Yan direkten dönen topu savunma kornere çeldi. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpastaki Gomis, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jensen soluna gelen topu güçlükle çeldi.

21. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Gomis'in kafayla aşırdığı topa arka direkteki Kerem yetişemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

32. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasa gelen top kaleci Jensen'i de geçti. Arka direğe hareketlenen Gomis meşin yuvarlağa çizgi üzerinde uygun durumda istediği gibi vuramayınca Galatasaray net bir fırsatı gole çeviremedi.

33. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis'in, karşı karşıya vuruşunda kaleci Jensen ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL 37. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği meşin yuvarlağı kale önündeki Gomis kafayla ağlara yolladı: 2-0

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 üstün bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası gerisinden şutunda kaleci Jensen, üzerine gelen topu kornere çeldi.

GOL 82. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta ceza sahası içi taç çizgisi arasında kazanılan serbest vuruşu Ethemi kullandı. Ethemi'nin altıpasa gönderdiği ortaya iyi yükselen Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1

90+3. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kaan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.