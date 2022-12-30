Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan ve normal müfredat kapsamında haftada 24 saat ders okutan öğretmen destekleme ve yetiştirme kursunda haftada kaç saate kadar ders okutabileceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6'ncı maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Aynı Kararın 8'inci maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında görevli yönetici ve öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak azami ek ders görevini dolduran yönetici ve öğretmenlere, Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 31.10.2022 tarih ve 62284832 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, normal müfredat kapsamında haftada 24 saat ders okuttuğu belirtilen ilgilinin, destekleme ve yetiştirme kursunda haftada 16 saate kadar daha ders okutması ve karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte öğretmenlerin öncelikli görevinin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen haftalık ders saatlerinde normal müfredat kapsamında okutulması öngörülen dersleri okutmak olduğunun, bu dersler dururken söz konusu ders saatlerini doldurmadan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almalarının uygun olmayacağının; ancak gerek kadrolarının bulunduğu okullarda gerekse eğitim bölgesinde veya yerleşim biriminde bulunan diğer okullarda bu yönde okutabilecekleri ders görevi bulunmaması durumunda bu ders saatleri için de anılan kurslarda ders görevi alabilecekleri hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir." açıklamasına yer verilerek; esas görevin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen haftalık ders saatlerini doldurmak olduğunu bunun sonrasında Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesinin mümkün bulunduğunu açıkladı.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR