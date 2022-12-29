Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması
İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
Bakanlar Bilgin ve Nebati'den 'EYT' açıklaması
Bakanlar Bilgin ve Nebati'den 'EYT' açıklaması
Erdoğan açıkladı: İşte EYT düzenlemesinin detayları
Erdoğan açıkladı: İşte EYT düzenlemesinin detayları
Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Berber ve kuaförlerin bir gün tatil olması uygulaması ertelendi
Berber ve kuaförlerin bir gün tatil olması uygulaması ertelendi
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar yeniden başlatıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar yeniden başlatıldı
'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'
'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'
'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti'
'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti'
Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılması düzenlemesi ertelendi
Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılması düzenlemesi ertelendi
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor
Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor
Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi
Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 14:22
Yazdır
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin haftada 20 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde ise bu öğretmenlerin haftada 24 saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın 8'inci maddesinde; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, yalnızca bu maddede münhasıran isimleri sayılan eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.

Öte yandan daha önce bir örneği Valiliğinize de gönderilen Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.08.2022tarih ve 54622844 sayılı yazısında ; "Bilindiği üzere; mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde mesleki eğitim merkezi programları da açılmaktadır. Mesleki eğitim merkezi programları, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olup mesleki ve teknik eğitim programları ile birlikte değerlendirilmesi ve derslerinin de hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.

Ancak, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda hafta sonunda da verilebileceği değerlendirildiğinden, konuyla ilgili İliniz dahilindeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürlüklerinin bilgilendirilmesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi programları ile mesleki eğitim merkezi programlarının birlikte planlanması ve eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir." denilmiştir.

Görüleceği üzere söz konusu yazıda; mesleki eğitim merkezi programlarının, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olduğu, mesleki ve teknik eğitim programlan ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ve hangi sürelerde yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 19.12.2022 tarih ve 66141698 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutabileceği haftada 44 saat ders görevini tamamlayan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.08.2022tarih ve 54622844 sayılı yazısında belirtildiği üzere rutin müfredat kapsamında okutulması gereken, dolayısıyla anılan Kararın 8'inci maddesinde münhasıran sayılan eğitim faaliyetleri arasında bulunmayan mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamasına yer verilerek mesleki eğitim merkezi programına yönelik derslerin cumartesi yapılsa dahi ilave 10 saat daha ek ders görevi verilemeyeceğini açıkladı.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Öğretmen, ders verdiği okula atla gidiyor
Öğretmen, ders verdiği okula atla gidiyor
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?
Okulda beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Okulda beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Beden eğitimi öğretmeni evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Beden eğitimi öğretmeni evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Bu Habere Tepkiniz

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
ABD'de kutup soğukları - Niagara Şelaleleri kısmen dondu

ABD'de kutup soğukları - Niagara Şelaleleri kısmen dondu

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelaleleri, insan hayatında bir kez görülebilecek şiddetteki soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu. ABD’nin kuzey eyaletlerinde kara ve hava taşımacılığında aksamalara neden olan şiddetli soğuk ve kar fırtınası, Niagara Şelalelerine ev sahipliği yapan Niagara Falls şehirlerinde de etkili oluyor. Şelaleyi içinde barındıran parkın tamamının kar ve buzla kaplanması, Niagara’nın büyülü halini görmek isteyen birkaç turistin ziyaretine engel olamadı. 1932 yılındaki şiddetli kutup soğukları nedeniyle tamamının donduğu bilinen Niagara’nın tekrar donma ihtimaline karşı cep telefonlarıyla etrafı görüntüleyen doğa tutkunları, şelaleye karşı çekildikleri hatıra fotoğraflarının ardından buz tutan parktan temkinli adımlarla ayrıldı. Niagara Şelaleleri Parkı’nın yaban hayatını temsil eden en küçük üyelerinden siyah sincap ise açlık ve susuzluğunu civardaki her şeyin buzla örtülü olması nedeniyle eline aldığı bir kar parçasını kemirerek gidermeye çalıştı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ünlü isim Umre'ye gitti!

Ünlü isim Umre'ye gitti!

Yoğun bir konser programı olan Gülben Ergen, işlerine ara vererek annesi ile birlikte Umre'ye gitti. Annesine verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Ergen, Umre'den paylaşımlarını takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.