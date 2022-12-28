Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Parça başı ücret ile ilgili çalışma ve ücret esasları Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretimi Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Hangi hizmet sınıfındaki personelin, en fazla ne kadar parça başı ücret alacağı da açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Yönetmelik'in 8'inci maddesinin beşinci fıkrasında;

"(5) Parça Başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılacak mal veya hizmet üretiminde çalışan;

a)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin iki aylık tutarından,

b)Teknik hizmetler sınıfındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin bir buçuk aylık tutarından,

c)Diğer hizmet sınıflarındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin bir aylık tutarından, fazla olamaz." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12.12.2022 tarih ve 65658962 sayılı görüş yazısında; "Sayman kadrosunda olanlar genel idare hizmetleri sınıfında yer aldıklarından, Yönetmelik'te yer alan "Diğer hizmet sınıflarındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin bir aylık tutarından, fazla olamaz." hükmü doğrultusunda asgari ücretin bir aylık tutarından fazla parça başı ücret ödenemeyeceği tereddüte mahal bırakmayacak şekilde hüküm altına alınmıştır. Ön maliyette belirlenen genel yönetim giderleri kapsamında, kişilerin üretime katkıları oranında harcama yetkilisince (okul müdürünce) belirlenir." açıklamasına yer verildi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR