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İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 14:21
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İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6'ncı maddesinde de, yönetici ve öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Söz konusu Kararın 8'inci maddesinin birinci fıkrasında; ilkokul 3'üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.12.2022 tarih ve 65191730 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getiren en fazla bir yöneticinin, hem yönetim görevi karşılığında öngörülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttuğu dersler için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir." açıklamasına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
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