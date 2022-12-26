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Cami de sevindi: Taksim Camisi çocuklarla şen

Beyoğlu Müftülüğü, Taksim Camisi'nde 700 çocuk için "Çocuk Sevindirme Şöleni" düzenledi. 4-6 yaş arasındaki çocuklar, hem eğlenceli oyunlar hem hediyelerle keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 08:15, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 07:24
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Cami de sevindi: Taksim Camisi çocuklarla şen

Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi'nde düzenlenen "Çocuk Sevindirme Şöleni"nde 4-6 yaş aralığındaki yaklaşık 700 çocuğa çeşitli hediyeler verildi. Beyoğlu Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Beyoğlu ve Şişli'de müftülüklere bağlı anaokullardaki çocuklar katıldı. Camideki etkinlik alanında bir araya gelen çocuklar, burada şarkılar eşliğinde eğlenerek oyun oynadı. Burada konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 700 civarında çocuğun gün boyu düzenlenecek etkinlikte eğlenceli vakit geçireceğini söyledi.

CAMİ DIŞINDA DA İKRAM VARDI

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Demirelli, "Böyle bir etkinlik düzenleyerek onların neşesine, coşkusuna ortak olmak istedik. Bunlar bir fidan. Gelecekte büyüyecekler büyük bir orman meydana getirecekler." diye konuştu. Beyoğlu Müftüsü Mehmet İzci de yaklaşık bir aydır hazırlandıkları etkinliğe, Beyoğlu ve Şişli'den yaklaşık 700 çocuğun katıldığını anlattı. Çocukların hem eğlendiğini hem de çeşitli hediye aldıklarını belirten İzci, "Çocuklar bizim için çok önemli. Sevildiklerini hissetsinler. Çocuklarımız için eşofman takımı, bot ve farklı hediyeler var. Dergi hediye ediyoruz, dergi hediye ederken bir miktarda harçlık gibi para da hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı. "Çocuk Sevindirme Şöleni" kapsamında cami dışındaki vatandaşlara da çorba ve döner ikram edildi.

Camileri çocuklarla süsleyelim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Adem Bircan Camisi'nin açılış törenine katıldı. Erbaş, "İlmin yaşı yok. Camilerimizi çocuklarımız ve gençlerimizle süsleyelim. Çocuk sesi duyarak kılınan namaz, çocuk sesi duymadan kılınan namazdan daha faziletlidir. O yüzden çocuklarımızı camiye gelirken ellerinden tutun getirin alışsınlar" ifadelerini kullandı. Erbaş, öncesinde de Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapımı tamamlanan cami, Kur'an kursu ve spor tesislerinin de yer aldığı 12 eserin toplu açılış törenine katıldı.

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