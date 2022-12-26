Borsaya kadın ilgisi arttı: 1,2 milyon yeni yatırımcı geldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı talebinin son 6 ayda ivmelenmekle beraber 2022'nin oldukça hareketli geçtiğini, 2022'nin bu anlamda rekorların sürekli kırılıp tazelendiği bir yıl olduğunu bildirdi.

Yatırımcı ilgisinin hala hızla artarak devam ettiğini ifade eden Arıkan, "Yılbaşından bu yana 1 milyon 200 bini aşan bir yatırımcı ilgisi oldu. Bugünlerde ise 3 milyon 580 bin hisse senedi piyasasına doğrudan yatırım yapan yatırımcı var. 1 milyon 207 bin yatırımcının 179 bini aralıkta gelmiş ki bu da çok önemli bir sayı" şeklinde konuştu.

YATIRIM İŞTAHI YÜKSEK

Yeni yatırımcı ilgisini "risk iştahı artan yatırımcılar" ve bir de "ilk defa yatırım hesabı açarak hisse senedi alımına başlayan yatırımcılar" olarak ikiye ayırdıklarını belirten Arıkan, "Bu iki gruba ayrı ayrı bakacak olursak, 755 bin yatırımcı risk iştahı artarak fon ve tahvil gibi yatırımlarının yanında doğrudan hisse senedi almaya başlamış. 451 bin kişi ise bu yıl yatırım hesabı açarak hisse senedi almış" diye konuştu. Ekrem Arıkan, yeni gelen yatırımcılar arasında 20 ila 29 yaş aralığında bulunan 242 bin yatırımcı olduğuna işaret ederek, gençlerin manipülatif piyasalardansa halka arzlarla zenginleşen Borsa İstanbul'da işlem yapmalarını daha sağlıklı bulduklarını söyledi.

ERKEKLERİN ORANI AZALIYOR

MKK Genel Müdürü Dr. Arıkan, kadın yatırımcıların da ilgisinin arttığını gördüklerini ifade ederek, "Sermaye piyasalarında hesap açarak hisse senedi almış yatırımcıların oranlarına baktığımız zaman bunun yüzde 35'i kadın, yüzde 65'i erkek. Bu oranı sevindirici buluyorum. Çünkü daha önce bu oran yüzde 30'a yüzde 70 gibiydi" dedi. Yılın başlarında yeni yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğünün 50 bin lira olduğunu vurgulayan Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geldiğimiz noktada ekim, kasım, aralıkta ortalama yeni yatırımcılar için söylüyorum; portföy büyüklükleri 100 binin üzerine çıkmış görünüyor. Bu ne demek? Yani yılbaşında girip de hala portföyünü saklayan veya eylül, ekim, kasım aylarında gelenlerin ortalama toplam portföy büyüklükleri 100 binleri aşmış. Demek ki yılbaşında gelenler de bir şekilde 50 bin lira ile geldiyse artık hisselerdeki artışlarla beraber 100 binin üzerine gelmiş. Yeni gelenler de ortalama 100 bin gibi bir portföy büyüklüğüyle yatırımını yapmış. Bu gayet sağlıklı bir şey."

Halka arzlar cazibe oluşturuyor

Ekrem Arıkan, halka arzların yeni yatırımcılar için cazibe oluşturduğunu, büyük ölçekli halka arzın olduğu bir günde yatırımcı sayısının önemli oranda artabildiğini söyledi. MKK'nin internet sitesinde bu verilerin günlük olarak yayınlandığını ve yatırımcıların gelişmeleri buradaki platformlardan takip edebileceklerini aktaran Arıkan, bu platformların yatırımcıların finansal okuryazarlığının artırmasına önemli katkıda bulunacağını düşündüklerini kaydetti. Daha önce kağıt üzerine basılarak kayıt edilen hisse senetleri başta olmak üzere birçok varlığın artık MKK tarafından kayıt alındığını bildiren Arıkan, 2005'ten bu yana Türkiye'de organize işletilen tüm piyasalara kaydi saklama hizmeti verecek potansiyellerinin bulunduğunu belirtti.