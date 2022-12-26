Yargıtay'dan emsal karar: Kayıp kartla harcamadan banka ve iş yeri sorumlu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine gelen dava İstanbul'da yaşandı. Kredi kartını minibüste çaldıran davacı, durumu telefonla ilgili bankaya bildirdi. Bu sırada davacının kredi kartından bir kuruyemişçiden 4 bin TL'lik alışveriş yapıldı. Alışveriş yapıldığını tespit eden davacı, bankadan söz konusu harcamanın iade edilmesini istedi. Banka alışverişin ihbardan 4 dakika önce yapıldığı gerekçesiyle talebi reddetti.

BANKADAN DAVACIYA 750 TL ÖDEME

İstanbul 3. Tüketici Mahkemesine dava açan kart mağduru vatandaş, hem bankadan hem de alışverişin yapıldığı kuruyemişçiden bedelin ödenmesini istedi.

YEŞİM ERASLAN