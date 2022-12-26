Uçurum kenarında selfie Rus turisti canından etti
Antalya'da Köprülü Kanyon'da selfie çekmek için uçurum kenarına kadar giden Rus turist bir anda dengesini kaybedince kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Köprülü Kanyon'a gelen S.İ (35), N.F. (54) ve A.F. (34) bir süre kanyonun etrafında gezdi.
Fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına yaklaşan S.İ, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.
İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan şahsın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalede selfie çeken adamın düşme anı kamerada
Şanlıurfa'da tarihi kalede doğum günü selfiesi çekmek isteyen şahsın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp selfie çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız