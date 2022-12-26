Kim daha çok sigara içiyor? Erkekler mi, kadınlar mı?
Dünyadaki yaklaşık dört yetişkinden biri tütün içiyor. Ve birçok ülkede sigara içenlerin çoğu erkek. Ama kadın ve erkek arasında büyük farklar var. Dünyadaki erkeklerin üçte birinden fazlası sigara içerken kadınlarda bu oran onda bir kadar oluyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 08:25, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 07:34
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankasından alınan mevcut en son rakamlara göre 15 yaş ve üstü kadın ve erkekleri içeren dünyanın en kalabalık 50 ülkesindeki sigara içme oranları oldukça yüksek.
Verilere göre dünya çapında kadınlar arasında sigara içme oranı Afrika ve Asya'nın çoğunda çok düşük. Endonezya'da erkeklerin %70'i sigara içiyor ama kadınların sadece %5'i; Çin'de erkeklerde %48, kadınlarda %2; Mısır'da erkeklerin yarısı sigara içerken kadınların neredeyse hiçbiri (%0,4) sigara içmiyor.
BU ÜLKELERDE KADINLAR ÖNDE
Aslında, araştırmaya dahil edilen hemen hemen tüm ülkelerde kadınlardan daha fazla erkek sigara tiryakisi var. Ancak, birkaç aykırı değer var.
OSMAN SAĞIRLIMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız