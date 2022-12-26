Bakan Muş: Zincir market genel müdürlerine 'etiket' uyaısında bulunduk
Ticaret Bakanı Muş: "En fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarıda bulunduk."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 09:40, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 09:48
Ticaret Bakanı Muş: "En fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarıda bulunduk."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız