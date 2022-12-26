Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 09:59, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 10:00
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen örgüt mensubu M.S.D ve R.B. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız