Savunma Sanayii Başkanlığına 20 uzman yardımcısı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, havacılık ve uzay, uzay, uçak, makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, metalurji ve malzeme, malzeme, kimya mühendislikleri, malzeme bilimi ve mühendisliği, işletme, iktisat bölümlerinden 20 savunma sanayii uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularını, 16-27 Ocak 2023 tarihlerinde Başkanlığın internet sitesindeki sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak ve istenen belgeleri 27 Ocak mesai bitimine kadar sisteme yükleyerek yapacak. Giriş sınavına ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.