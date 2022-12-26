Dolar/TL, 18,69 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü en düşük 18,6403 ve en yüksek 18,7193 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,13 üzerinde 18,6819'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,6870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,8660'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,5790'dan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1'lik azalışla 104,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,0630 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Avrupa'da birçok ülke piyasasının işleme kapalı olduğunu belirterek, veri gündeminin de zayıf olmasıyla döviz piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,4'ün destek konumunda bulunduğunu kaydetti.