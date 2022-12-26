MEB, 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl, "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun çıkarılması, 6 bini aşkın yeni anaokulunun açılması ve 2 bin 200 köy okulunun yeniden hizmete sunulması gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi.

MEB, "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" başlığıyla hazırladığı kitapçıkta 2022 yılı hedeflerinin tamamlanmasına ilişkin veriler ve 2023 yılı hedeflerine yer verdi.

Kitapçıkta, MEB'in 2022 yılı hedeflerini başarıyla tamamladığı, hatta bazı hedeflerin ötesinde başarı elde edildiği belirtildi.

Buna göre, okul öncesi eğitime erişimi artırmak için bini İstanbul'da olmak üzere 3 bin yeni anaokulunun hizmete alınması kapsamında, 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturularak hedeflenen kapasitenin iki katına ulaşıldı, İstanbul'a 1010 anaokulu yapıldı.

Ayrıca ortaöğretimde okullaşma oranı da yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya, tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları ilk kez yüzde 95 ve üzerine yükseldi.

2023'te 3 yaşta okullaşma oranının yüzde 16'dan yüzde 50'ye, 4 yaşta okullaşma oranının yüzde 38'den yüzde 70'e ve 5 yaşta okullaşma oranının yüzde 99'dan yüzde 100'e ulaştırılması hedefleniyor.

Erken uyarı ve takip sistemi hayata geçirilerek okul devamsızlığı ve terk oranlarının düşürülmesinin sağlanması ve eğitim kademelerinin tümünde yüzde 99 ve üzerinde okullaşma oranlarına ulaşılması için çalışılacak.

- Çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştı.

Gelecek yıl çırak ve kalfa sayısı, 1 milyon 200 binden 1 milyon 500 bine çıkarılacak.

İlk kez uluslararası meslek lisesi kurulması ve bu okullara farklı ülkelerden öğrenci alınması hedefi kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Konya ve Ordu'da 7 uluslararası meslek lisesi kuruldu ve bu okullar ilk kez Balkan ülkelerinden öğrenci aldı.

Gelecek yıl 3 uluslararası meslek lisesi daha kurulacak ve mesleki eğitimde uluslararasılaşma artırılacak.

Organize sanayi bölgelerinin tamamında mesleki eğitim merkezi kuruldu.

Lise, ön lisans ve lisans mezunları için başlatılan mesleki eğitim merkezi telafi programına yıl sonu itibarıyla 585 bin 868 kişi kayıt yaptı.

- 160 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı, gelecek yıl 200 milyon yardımcı kaynak daha ücretsiz dağıtılacak.

"Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında 2 bin 200 köy okulu yeniden hizmet vermeye başladı, 2023'te, kullanılmayan tüm köy okulları köy yaşam merkezine dönüştürülecek.

Resmi okullar bünyesinde ilk kez başlayan "Yaz Okulu" projesinden 1 milyon öğrenci ücretsiz yararlandı, uygulamaya gelecek yılda da devam edilecek. Ayrıca sömestr tatilinde de öğrencilerin eğitimden ücretsiz yararlanması sağlanacak.

Öğrencilerin temel matematik becerilerini artırmak için "Matematik Seferberliği" kapsamında "Matematik Eğitimi Dijital Platformu" hizmete sunuldu.

Gelecek yıl platformun içeriği zenginleştirilecek, Türkçe ve Yabancı Dil öğretimini destekleyecek dijital platformlar da oluşturulacak.

Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 1,5 milyon öğrenci yararlandı, gelecek yıl 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilecek.

- Okullara 7 milyar lira bütçe gönderildi

Okulların temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması için ilk kez tüm okullara doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderildi, uygulamaya gelecek yıl da devam edilecek.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle 3 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa edildi. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 28 milyondan 100 milyona çıkarıldı. Gelecek yıl okuma kaynakları zenginleştirilerek okullardaki kitap sayısı 150 milyona yükseltilecek.

Bu yıl 1 milyar lira bütçeli "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ve 4 milyar lira bütçeli "Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi" tamamlandı.

2023'te "Ortaöğretimde 10000 Okul Projesi" hayata geçirilerek okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için liselerin tamamının imkanları iyileştirilecek.

- Meslek liselerinde 3 milyar lira üretim geliri hedefi

Bu yılın 11 ayında meslek liselerinde üretilen döner sermaye geliri 2 milyar liraya yükseltildi. Bu gelirin 100 milyon lirası öğrencilere, 200 milyon lirası öğretmenlere katkı payı olarak dağıtıldı. 2023'te meslek liselerinde üretimden elde edilen döner sermaye geliri 3 milyar liraya yükseltilecek.

Bu yıl 8 bin 300 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili sağlandı, 162'si ticarileştirildi. 2023'te 10 bin ürünün tescilinin alınması ve en az yüzde 5'inin ticarileştirilmesi hedefleniyor.

Halk eğitim merkezlerinden 13 milyon 386 bin 915 kişi yararlandı, gelecek yıl da 15 milyon kişinin yararlanması sağlanacak.

- Öğretmenlik özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı

Bu yıl kurulan Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) dijital platformu aracılığıyla öğretmenlerin uzaktan eğitim almaları sağlandı. Öğretmen başına düşen ortalama eğitim saati 44 saatten 250 saate çıkarıldı, gelecek yıl 350 saate çıkarılması hedeflendi.

14 Şubat 2022'de yürürlüğe giren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı.

Bu kanunla sınava girme şartlarını karşılayan öğretmenlerin yüzde 95'i uzman ve başöğretmenliğe başvurmuş olup eğitime başvuranların da yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Ayrıca eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98'i de sınav başvurularını gerçekleştirdi. Sınav başvurusu yapan öğretmenlerin yüzde 99'u sınava katıldı.

Sınavı başarıyla tamamlayan 516 bin 974 öğretmen, uzman öğretmen olma; 66 bin 679 uzman öğretmen de başöğretmen olma hakkını kazandı.

Gelecek yıl yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili ilave iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor.

- Özel eğitim uygulamalarının güçlendirilmesi

81 ilde halk eğitim merkezi kuruldu, gelecek yıl tüm ilçelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) sayısı 375'e çıkarıldı, gelecek yıl tüm ilçelerde BİLSEM kurulması ve öğrencilerin erişiminin kolaylaştırılması sağlanacak.

- Çevre ve iklim değişikliği bilincinin artırılması

Öğrencilere çevre bilincini kazandırmak, sürdürülebilirlik kavramını benimsetmek ve bunlara ilişkin uygulamaları göstermek ve uygulatmak amacıyla çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programı, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders kapsamında haftada 2 ders saati olarak güncellendi.

Her ilçede en az bir okul olmak üzere bin çevre dostu okul oluşturuldu, 1325 "sıfır atık kütüphanesi" kuruldu. Gelecek yıl tüm okulların çevre dostu olması sağlanacak.

Ayrıca, 2023'te okullarda enerji tasarrufunu sağlamak için en fazla enerji tüketen bin okula toplam 60 megawatt değerinde üretim gerçekleştirecek "Çatı Üstü GES" kurulacak.