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Yurt Dışında Vatandaşlık ve Oturma İzni Almak HLG ile Mümkün

Birçok Türk vatandaşı kendileri ve aileleri için yurt dışında ikinci bir ikamet veya vatandaşlık arayışında. Aslında dünya üzerinde yatırımla, inovasyonla ya da soy bağı gibi seçeneklerle vatandaşlık ve oturma izni alabileceğiniz çok sayıda program seçeneği mevcut. Bu yazımızda bunlara değineceğiz.

Kaynak : MN Medya
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Yurt Dışında Vatandaşlık ve Oturma İzni Almak HLG ile Mümkün

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Birçok Türk vatandaşı kendileri ve aileleri için yurt dışında ikinci bir ikamet veya vatandaşlık arayışında. Aslında dünya üzerinde yatırımla, inovasyonla ya da soy bağı gibi seçeneklerle vatandaşlık ve oturma izni alabileceğiniz çok sayıda program seçeneği mevcut. Bu yazımızda bunlara değineceğiz.

Öncelikle Vatandaşlık ve Oturma izni sayfasından şuan Türk vatandaşları için uygun olan tüm programları inceleyebileceğinizi ve bu işin önde gelen kuruluşu HLG'den destek alabileceğinizi belirtelim.

Türk vatandaşları neden yurt dışında vatandaşlık ya da oturma izni istiyor?

Yurtdışında ikamet etmek, daha iyi ekonomik avantajlar, güvenlik, yaşam tarzı, iş fırsatları ve kariyer gelişimi ve daha iyi yatırım fırsatları gibi birçok alanda fayda sağlayabilir.

Ayrıca aile üyeleri de daha güvenli bir ortamdan, daha iyi bir yaşam maliyeti oranından, daha gelişmiş eğitimden, altyapıdan ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Ayrıca yeni bir ülkenin vatandaşlığı kazanılarak elde edilecek yeni bir pasaportla dünya üzerinde çok daha geniş bir hareket alanı, dünyanın birçok ülkesine vizesiz seyahat etme imkanı, daha yumuşak bir vergi rejimi gibi konularda büyük avantajlar elde edilebilir.

Daha fazla hareketliliğe sahip yeni bir pasaport alabilir misiniz?

Yeni bir pasaport daha fazla hareketlilik sağlayabilir. Türk vatandaşları 110'dan fazla ülkeye vizesiz seyahat/giriş hakkına sahiptir.

Ancak, Avrupa'nın çoğuna (Schengen ülkeleri) vize başvurusunda bulunmaları gerekir. Bildirildiğine göre, Avrupa'yı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize verilmeyenlerin sayısı da artıyor.

Türkler yurt dışında ikamet veya yeni vatandaşlık alabilir mi?

Birçok ülke, Türkiye'den pek çok kişinin çekici bulduğu vatandaşlık veya yatırım yoluyla ikamet programları sunmaktadır. Ancak çoğu kişi, hangi programın kendileri için doğru olduğunu belirlemeyi zor buluyor. Yetkili bir göçmenlik avukatı ve HLG gibi bir hukuk firması ile istişare, hangi yatırım programının sizin için en uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.

Türk vatandaşları en çok hangi ülkelerde ikamet etmek istiyor?

Türklerin en çok ikamet etmek istediği destinasyonlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve Yeni Zelanda bulunmaktadır. Bu ülkelerden birçoğu son zamanlarda göç kısıtlamalarını artırdı ve göç düzenlemelerinde bazı değişikliklerine gittiler. Son yıllarda bu durum Türk vatandaşlarını başka destinasyonları tercih etmeye sevk etti. HLG, uluslararası ofis ağı ile bu zamana kadar binlerce ailenin gidecekleri yere göç etmesine başarıyla yardımcı oldu.

Portekiz veya diğer Akdeniz ülkelerinde oturma izni alabilir miyim?

Evet, Türk vatandaşlarının Akdeniz ülkeleri Portekiz, İspanya, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta'da oturma izni almaları mümkündür. Bunların tümü, ücret veya yatırım karşılığında ikamet ve yaşama, çalışma veya eğitim hakkı sunan nispeten uygun fiyatlı ikamet programlarına sahiptir.

Güney Doğu Asya ülkelerinde oturma izni alabilir miyim?

Evet, Asya'da ikamet programları sunan birçok ülke var. Tayland, Malezya ve Singapur, Güneydoğu Asya'daki en popüler ikamet programları arasındadır. Yine, bu programlar nispeten ucuzdur ve yerel standartları ve yaşam maliyeti Türk vatandaşları için ideal seviyededir.

Yeni vatandaşlık almak için en iyi ülkeler hangileri?

İkinci bir vatandaşlık arayanlar genellikle 5 Karayip Adası eyaletine odaklanır - Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Lucia ve Saint Kitts ve Nevis ile bir Pasifik Adası, Vanuatu.

Bu ülkeler, siz ve aileniz için alternatif vatandaşlık ve pasaport sağlamanın etkili bir yolunu sunar.

Karayip ülkelerinin Vatandaşlık programı maliyeti nedir?

Ücretin veya yatırımın miktarı ülkeye ve başvuran aile üyelerinin sayısına bağlıdır. Bununla birlikte, Karayip programları genellikle 100.000 ABD Doları ile 250.000 ABD Doları arasındadır ve bu da onları dünyadaki en ucuz yatırım yoluyla vatandaşlık seçenekleri haline getirir.

Vizesiz veya girişte vizeli giriş sağlayan ülkeler açısından, bahsedilen programların tümü, Türk pasaportundan çok daha fazla hareket kabiliyetine sahip pasaportlara sahiptir.

Yurtdışında ikamet veya vatandaşlık konusunda nasıl tavsiye alabilirim?

Harvey Law Group (HLG), göçmenlik hukuku alanında 30 yılı aşkın deneyimi ve Türkiye dahil dünya çapında 20'den fazla ofisi bulunan, yatırım göçmenliği konusunda uzmanlaşmış çok uluslu bir danışmanlık firmasıdır.

HLG, sorularınızı ve endişelerinizi yanıtlayacak ve süreci mümkün olduğunca açık ve basit hale getirecektir.

Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

Oturma izni ve yatırım yoluyla vatandaşlık göçmenlik hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için HLG Türkiye ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

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