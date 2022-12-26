HÜDA PAR: Üçüncü bir ittifak arayışında değiliz

Yapıcıoğlu, Adana Öğretmenevi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak açıklandığını anımsattı.

Konuyla ilgili işçi ve işverenlerle konuştuklarını ifade eden Yapıcıoğlu, çalışan kesimin önemli bir kısmının "eğer fiyat artışları durdurulabilirse rakamı fena bulmadıklarını" söylediğini aktardı.

Yapıcıoğlu, asgari ücrete gelen zammı öne sürerek fahiş fiyat artışlarına karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Asgari ücrete yapılan zam, emek yoğun olmayan bir sektörde bütün giderlerin içerisinde sadece yüzde 10 bir artış getirmişse, yani maliyet yüzde 10 civarında artmışsa hiç kimse asgari ücrete yüzde 55 civarında bir zam yapıldı diye kendi ürünlerine de yüzde 55 zam yapmaya kalkmamalı. Yapanlarla bu konuda ciddi bir mücadele edilmeli. Onlara göz açtırılmamalı." diye konuştu.

- "Üçüncü bir ittifakı oluşturmak gibi bir arayışımız yok"

Zekeriya Yapıcıoğlu, bir gazetecinin "Partiniz ittifaklara nasıl bakıyor ve üçüncü bir ittifak oluşturma çabası içerisinde mi, olursa kimlerle olur?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Şartlar el verirse, teklif uygun olursa, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var. Bu teklifler bir anlaşmaya evrilirse onu da bütün kamuoyuna duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Ama an itibarıyla varılmış bir anlaşmamız, verilmiş bir sözümüz yok."

Yapıcıoğlu, bir gazetecinin 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruyu da "Çocuk istismarını veya bir çocuğun, 6 yaşındaki birisinin evlendirilmesini savunabilecek hiç kimse yoktur bu memlekette, bu topraklarda. Ama birisiyle ilgili böyle bir iddia ortaya atıldı diye biz yüzyıllardır uygulanan bütün ilkeleri paspas edip kendi siyasi emellerimiz ya da siyasi düşüncelerimiz doğrultusunda bazı sonuçlar almaya kalkarsak bu da insanlık değildir." şeklinde yanıtladı.