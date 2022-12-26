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Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları arasında işbirliği protokolü

Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy:- "Kültür ve medeniyet değerlerimizi çocuklarımıza, onların da ilgisini çekecek projelerle anlatacağız. Çocuklarımızı sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 15:20, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 15:03
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Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları arasında işbirliği protokolü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve medeniyet değerlerini, çocuklara, onların da ilgisini çekecek projelerle anlatacaklarını, çocukları sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik edeceklerini belirtti.

Bakan Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması"na ilişkin tören ile devlet himayesindeki çocukların kültür ve sanat alanında gelişimlerini amaçlayan işbirliği protokolünün imza törenine katıldı.

İki bakanlık arasındaki protokolle, devlete emanet edilen çocukların kültür, sanat ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkartılmasının amaçlandığını belirten Ersoy, genç ve çocukların kültür ve sanat hayatına katılmasını sağlayan tüm adımların kendisini memnun ettiğini söyledi.

Protokolle devlet himayesindeki çocukların kültür ve sanat duyarlılıklarının artırılması, duygu dünyalarının zenginleştirilmesi ve estetik ufuklarının genişletilmesine katkı sağlayacaklarını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültür ve medeniyet değerlerimizi, çocuklarımıza, onların da ilgisini çekecek projelerle anlatacağız. Çocuklarımızı sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik edeceğiz. Oluşturacağımız ekiplerle çocuklara yönelik yetenek taraması yapacağız ve onların talep ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilmeleri için adım atacağız. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı seyir içeren etkinliklerden çocuklarımızın ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız. Aydınlık geleceğimizin mimarları olacak çocuklarımıza, okuma alışkanlığını verebilmek için kütüphanelerimizden etkin olarak faydalanabilmelerini içeren düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Yine bu protokol çerçevesinde devlet koruması altında olan çocuklarımız, kültür turlarımızdan ücretsiz yararlanabilecek. Bence çocuklarımızın en çok ilgisini çekecek protokol maddesi de bu olacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz müze ve ören yerlerinden faydalanabilecekler."

- "İhtiyaçlarına göre yeni düzenlemeler de yapabiliriz"

Ersoy, protokolün ardından çocukların gerçekleştireceği sanatsal faaliyetlere de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ev sahipliği yapacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenleyeceği konferans, çocuk sergisi, seminer, panel, eğitim, yarışma, konser gibi etkinliklerin Bakanlığımıza ait tesislerde yapılabilmesi için her türlü desteği vereceğiz. Tiyatro oyunu, film senaryosu, kısa film gibi konularda çeşitli yarışmalar düzenleyeceğiz. Biz protokolle işbirliğimizin genel çerçevesini belirlemiş olduk. Çocuklarımızın istek ve ihtiyaçlarına göre yeni düzenlemeler de yapabiliriz. Ben bu protokolde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine yönelik sosyal atama töreninin de yapılacağını dile getiren Ersoy, atanan tüm gençleri tebrik etti.

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