Diyarbakır'da askeri araç devrildi, 6 asker yaralandı
Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 14:16, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 16:25
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız