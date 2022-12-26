Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 15:33, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 15:33
Şoför H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
H.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice Mahallesi bölümünde dün, H.K. yönetimindeki Şarköy Seyahat'e ait 59 ACB 822 plakalı yolcu otobüsü ile Seyfi Özcan'ın kullandığı 34 GTH 05 plakalı patates yüklü kamyon çarpışmış, kamyon sürücüsü Özcan hayatını kaybetmişti.
Otobüs sürücüsü H.K. ile yolcular Z.M.D. ile S.K. yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, şoför H.K. tedavisi sonrası gözaltına alınmıştı.Tekirdağ'da kamyon ve otobüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız